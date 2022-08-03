Крест. Часть вторая: Двойной обман (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Cross Wars
Фэнтези, Боевик94 мин18+
О фильме
Возвращение непримиримого борца со злом Каллана, обладателя древнего магического амулета Крест, и его брутальной команды. Теперь их жизням угрожает новый враг Муэрте и их старый знакомый, проклятый викинг Гуннар. Чтобы спастись самим и спасти всe человечество, герои вынуждены объединиться с командой воинственных женщин, возглавляемых красавицей Райли, у которой есть своей древний амулет...
Рейтинг
2.3 IMDb
- ПДРежиссёр
Патрик
Дархэм
- БОАктёр
Брайан
Остин Грин
- Актёр
Винни
Джонс
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- ЛХАктриса
Лори
Хёринг
- ДДАктёр
Джухан
Джонс
- ПДАктёр
Патрик
Дархэм
- ДСАктёр
Джонатан
Сачар
- ДЕАктёр
Дэвид
Е. Ривз
- ДСАктёр
Джейсон
Скотт Дженкинс
- НЛАктёр
Нед
Либл
- АХАктёр
Аса
Холли
- ПААктриса
Пейдж
Аннетт
- КГАктриса
Келли
Грэй
- РРАктриса
Ребекка
Рейнес
- ДСАктриса
Джилиан
Ситон
- ЛААктриса
Лори
Аллен Томас
- КСАктёр
Кэри
Скотт
- ЭПАктёр
Эдди
Перес
- ДРАктёр
Девин
Рив
- ЛОАктёр
Леонэль
Олива
- ЛСАктриса
Ли
Су-ён
- УРАктёр
Уильям
Ромео
- АЛАктриса
Адриана
Леонард
- СКАктриса
Сабрина
Кэмпбелл
- ДЗАктёр
Джастин
Зев Роуз
- ТБАктёр
Таран
Батлер
- ДЗАктёр
Джим
Занн
- НКАктриса
Наталия
Кучарина
- ДААктёр
Джек
Аугуст
- НКАктриса
Ноэль
Кэтлин
- РКАктёр
Рэй
Кэмпбелл
- КУАктриса
Криста
Уэст
- БРАктриса
Бьянка
Ред Эрроу
- ШКАктёр
Шон
Кэмпбелл
- КЛАктриса
Кайли
Леи
- ДДАктриса
Джуди
Динелла
- ПБАктёр
Патрик
Барнитт
- ГКАктёр
Гаэль
Кэррион
- ДЧАктёр
Джо
Чарбэник
- ЛЛАктёр
Ларри
Лэйфилд
- ТПАктёр
Томми
Примо
- РСАктёр
Робэйр
Симс
- ББАктёр
Бен
Бертон
- ЭМАктёр
Энтони
Морденте
- ФЯАктёр
Фил
Янг
- МДАктёр
Мэтт
Доусон
- ДОАктёр
Джон
Оливер
- БСАктёр
Брэндон
Стюарт
- ДКАктриса
Дез
Кучиара
- БЭАктёр
Брэдли
Эстрин
- ДФАктёр
Док
Фэрроу
- РЙАктёр
Ральф
Йитерас
- ДССценарист
Джонатан
Сачар
- ПДСценарист
Патрик
Дархэм
- ПДПродюсер
Патрик
Дархэм
- БОПродюсер
Брайан
Остин Грин
- ДСПродюсер
Джонатан
Сачар
- ДГХудожник
Джефф
Гивенс
- ДЛМонтажёр
Джошуа
Лэнг
- ДЗМонтажёр
Джастин
Зев Роуз
- ПДМонтажёр
Пол
Дж. Волк