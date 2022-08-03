Крест. Часть вторая: Двойной обман (фильм, 2017) смотреть онлайн

Возвращение непримиримого борца со злом Каллана, обладателя древнего магического амулета Крест, и его брутальной команды. Теперь их жизням угрожает новый враг Муэрте и их старый знакомый, проклятый викинг Гуннар. Чтобы спастись самим и спасти всe человечество, герои вынуждены объединиться с командой воинственных женщин, возглавляемых красавицей Райли, у которой есть своей древний амулет...

