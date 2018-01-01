Крепость (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, The Keep
Ужасы16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Нацисты вынуждены обратиться к еврею-историку за помощью в борьбе с древним демоном, которого они случайно освободили из тюрьмы.
Крепость смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Манн
- РПАктёр
Роберт
Проски
- АУАктриса
Альберта
Уотсон
- РТАктёр
Ройстон
Тикнер
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- ГБАктёр
Гэбриел
Бирн
- Актёр
Юрген
Прохнов
- Актёр
Скотт
Гленн
- УМАктёр
Уильям
Морган Шеппард
- МКАктёр
Майкл
Картер
- ФДАктёр
Филлип
Джозеф
- ФПСценарист
Ф.
Пол Уилсон
- Сценарист
Майкл
Манн
- КМПродюсер
Колин
М. Брюэр
- ДКПродюсер
Джин
Кирквуд
- РБПродюсер
Ричард
Брэмс
- ТКПродюсер
Тереза
Кертин
- МСХудожник
Майкл
Сейртон
- АТХудожник
Алан
Томкинс
- ХУХудожник
Херберт
Уэстбрук
- ДБХудожник
Джон
Бокс
- ЭМХудожник
Энтони
Мендельсон
- ТПМонтажёр
Тони
Палмер
- ДХМонтажёр
Дов
Хениг
- TDКомпозитор
Tangerine
Dream