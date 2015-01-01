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Кража автомобилей

Кража автомобилей (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Stealing Cars
Драмы97 мин18+

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Сюжет

Когда жизнь Билли Уайта пошла под откос, он ударился в криминал. Парень попался на автомобильной краже и угодил в подростковую колонию, известную как Бернвилльский лагерь для мальчиков.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кража автомобилей»

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