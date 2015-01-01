Кража автомобилей (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Stealing Cars
Драмы97 мин18+
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Сюжет
Когда жизнь Билли Уайта пошла под откос, он ударился в криминал. Парень попался на автомобильной краже и угодил в подростковую колонию, известную как Бернвилльский лагерь для мальчиков.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЭКАктёр
Эмори
Коэн
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актёр
Пол
Спаркс
- ХЛАктриса
Хезер
Линд
- МЭАктёр
Майк
Эппс
- АКАктёр
Аль
Калдерон
- ДЛАктёр
Джефф
Лима
- ЛМАктёр
Леопольд
Менсуэлл
- ФХАктриса
Фелисити
Хаффман
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- СМСценарист
Стив
Мэккалл
- УЭСценарист
Уилл
Элдис
- Продюсер
Рэйчел
Винтер
- РГПродюсер
Расселл
Гейзер
- ДЭХудожница
Дейрдра
Элизабет Гован
- ДФМонтажёр
Джарретт
Фиджал
- СХМонтажёр
Сабина
Хоффман
- АЦМонтажёр
Адам
Цуккерман
- МАОператор
Мартин
Алгрен
- ФМКомпозитор
Фил
Моссман