Красотки в Париже

Красотки в Париже (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Sous les jupes des filles
Комедия111 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Париж. Любовь. И, конечно, француженки: свободные, непредсказуемые, изысканные и страстные. Сегодня они решили раскрыть свои секреты и поделиться желаниями. Это комедия о любви, сексе и поцелуях, о том, чего и кого хотят женщины.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красотки в Париже»