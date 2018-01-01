Wink
Фильмы
Красный круг
Актёры и съёмочная группа фильма «Красный круг»

Режиссёры

Жан-Пьер Мельвиль

Jean-Pierre Melville
Режиссёр

Актёры

Ален Делон

Alain Delon
АктёрCorey
Андре Экян

André Ekyan
АктёрRico
Жан-Пьер Позье

Jean-Pierre Posier
АктёрL'assistant de Mattei
Бурвиль

Bourvil
АктёрLe Commissaire Francois Mattei
Поль Амио

Paul Amiot
АктёрL'inspecteur général de la police

Сценаристы

Жан-Пьер Мельвиль

Jean-Pierre Melville
Сценарист

Продюсеры

Робер Дорфман

Robert Dorfmann
Продюсер
Жак Дорфманн

Jacques Dorfmann
Продюсер

Художники

Теобальд Мерисс

Théobald Meurisse
Художник
Пьер Чаррон

Pierre Charron
Художник

Монтажёры

Пьер Чаррон

Pierre Charron
Монтажёр
Жан-Пьер Мельвиль

Jean-Pierre Melville
Монтажёр

Композиторы

Эрик Демарсан

Éric Demarsan
Композитор