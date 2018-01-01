Фильм Красный круг

Перед выходом на свободу известный преступник Коре получает от охранника наводку на модный ювелирный магазин. Освободившись, он наносит ночной визит бывшему партнёру Рико, из-за которого оказался в тюрьме, и грабит его. Преследуемый подручными Рико, Коре отправляется из Марселя в Париж и в пути спасает недавно сбежавшего бандита Вожеля, которого сопровождал к месту заключения комиссар Маттей. Два преступника становятся преданными друзьями и решают осуществить ограбление по наводке Коре, но матёрый и хитрый комиссар Маттей не дремлет.



