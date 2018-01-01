Wink
Фильмы
Красные ленты
Актёры и съёмочная группа фильма «Красные ленты»

Актёры и съёмочная группа фильма «Красные ленты»

Режиссёры

Дмитрий Белосохов

Дмитрий Белосохов

Режиссёр

Сценаристы

Дмитрий Белосохов

Дмитрий Белосохов

Сценарист

Продюсеры

Эльбор Чернов

Эльбор Чернов

Продюсер
Дмитрий Белосохов

Дмитрий Белосохов

Продюсер

Художники

Яна Марьина

Яна Марьина

Художница

Композиторы

Игорь Кулька

Игорь Кулька

Композитор