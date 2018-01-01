Wink
Красная Шапочка
Актёры и съёмочная группа фильма «Красная Шапочка»

Режиссёры

Адам Брукс

Adam Brooks
Режиссёр

Актёры

Джулиан Шагрин

Julian Chagrin
АктёрAllen Owen
Хелен Глазари

Helen Glazary
АктрисаNanny Bess
Амелия Шенкли

Amelia Shankley
АктрисаLinet
Крэйг Т. Нельсон

Craig T. Nelson
АктёрGodfrey / Percival
Линда Кэй

Linda Kaye
АктрисаBadger Kate

Сценаристы

Вильгельм Гримм

Wilhelm Grimm
Сценарист
Кэрол Люсия Сатрина

Carole Lucia Satrina
Сценарист
Якоб Гримм

Jacob Grimm
Сценарист

Продюсеры

Ицик Кол

Itzik Kol
Продюсер
Йорам Глобус

Yoram Globus
Продюсер
Менахем Голан

Menahem Golan
Продюсер
Патриция Рубен

Patricia Ruben
Продюсер

Художники

Мики Закар

Miki Zachar
Художник
Мейра Штайнмац

Meira Steinmatz
Художница
Юда Акко

Yuda Acco
Художница
Марек Добровольски

Marek Dobrowolski
Художник

Монтажёры

Дэвид Тур

David Tour
Монтажёр

Композиторы

Стивен Лоуренс

Stephen Lawrence
Композитор