Красная Шапочка

Красная Шапочка (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Red Riding Hood
Мюзикл, Фэнтези0+

О фильме

В сказочном лесу маленькая девочка узнает, что все не всегда так, как кажется.
Линет живет вдвоем со своей мамон целыми днями гуляет по лесу, ничего не страшась. Но когда она отправляется навестить бабушку и встречает заколдованного волка и дядюшку-злодея, то только красный плащ и добрый дровосек способны ей помочь.

Страна
США, Израиль
Жанр
Семейный, Мюзикл, Приключения, Фэнтези

