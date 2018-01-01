Красная Шапочка (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Red Riding Hood
Мюзикл, Фэнтези0+
О фильме
В сказочном лесу маленькая девочка узнает, что все не всегда так, как кажется.
Линет живет вдвоем со своей мамон целыми днями гуляет по лесу, ничего не страшась. Но когда она отправляется навестить бабушку и встречает заколдованного волка и дядюшку-злодея, то только красный плащ и добрый дровосек способны ей помочь.
- АБРежиссёр
Адам
Брукс
- ДШАктёр
Джулиан
Шагрин
- ХГАктриса
Хелен
Глазари
- АШАктриса
Амелия
Шенкли
- КТАктёр
Крэйг
Т. Нельсон
- ЛКАктриса
Линда
Кэй
- ВГСценарист
Вильгельм
Гримм
- КЛСценарист
Кэрол
Люсия Сатрина
- ЯГСценарист
Якоб
Гримм
- ИКПродюсер
Ицик
Кол
- ЙГПродюсер
Йорам
Глобус
- МГПродюсер
Менахем
Голан
- ПРПродюсер
Патриция
Рубен
- МЗХудожник
Мики
Закар
- МШХудожница
Мейра
Штайнмац
- ЮАХудожница
Юда
Акко
- МДХудожник
Марек
Добровольски
- ДТМонтажёр
Дэвид
Тур
- СЛКомпозитор
Стивен
Лоуренс