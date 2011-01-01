Красная Шапка против зла

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МультфильмПриключенияКомедияКриминалФэнтезиДетективСемейныйМайкл Д’Иса-ХоганМорис КанбарРоберт ЭничКори ЭдвардсТодд ЭдвардсТони ЛичМайкл Д’Иса-ХоганМюррэй ГолдТом КинХайден ПанеттьериГленн КлоузПатрик ВарбертонДжоан КьюсакДэвид Огден СтайерзБилл ХейдерЭми ПолерЭнди ДикМартин ШортБрэд Гэррет

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Красная Шапка против зла
Красная Шапка против зла
Трейлер
12+