Фильм Красная маска. Настольная книга супергероя

Прячась в библиотеке от вредных одноклассников, Лиза находит «Настольную книгу супергероя» и узнаёт, как развить в себе суперспособности. Девочка начинает тренироваться, учится летать и разговаривать с животными, помогает попавшим в беду и за это получает прозвище Красная Маска. Тем временем злодеи собираются погрузить город в вечную тьму. Лизе нужно собрать команду единомышленников, чтобы противостоять злу, спасти город и доказать, что супергероем может стать каждый.

