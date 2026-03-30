Красная маска. Настольная книга супергероя
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Красная маска. Настольная книга супергероя

Фильм Красная маска. Настольная книга супергероя

2025, Handbok för superhjältar
Мультфильм, Приключения18+
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О фильме

Прячась в библиотеке от вредных одноклассников, Лиза находит «Настольную книгу супергероя» и узнаёт, как развить в себе суперспособности. Девочка начинает тренироваться, учится летать и разговаривать с животными, помогает попавшим в беду и за это получает прозвище Красная Маска. Тем временем злодеи собираются погрузить город в вечную тьму. Лизе нужно собрать команду единомышленников, чтобы противостоять злу, спасти город и доказать, что супергероем может стать каждый.

Страна
Швеция, Норвегия
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
Full HD

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красная маска. Настольная книга супергероя»