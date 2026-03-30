Фильм Красная маска. Настольная книга супергероя
2025, Handbok för superhjältar
Мультфильм, Приключения18+
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О фильме
Прячась в библиотеке от вредных одноклассников, Лиза находит «Настольную книгу супергероя» и узнаёт, как развить в себе суперспособности. Девочка начинает тренироваться, учится летать и разговаривать с животными, помогает попавшим в беду и за это получает прозвище Красная Маска. Тем временем злодеи собираются погрузить город в вечную тьму. Лизе нужно собрать команду единомышленников, чтобы противостоять злу, спасти город и доказать, что супергероем может стать каждый.
СтранаШвеция, Норвегия
ЖанрСемейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ПФРежиссёр
Патрик
Форсберг
- АБРежиссёр
Ану
Бхагаван
- РГАктёр
Роберт
Густафссон
- МГАктёр
Мальте
Гордингер
- СРАктриса
Сюзанн
Рейтер
- ГЭАктриса
Гизем
Эрдоган
- ШНАктёр
Шебли
Ниаварани
- СНАктриса
Сима
Ниаварани
- СЭАктёр
Сет
Эриксон
- АНАктёр
Андреас
Нилссон
- ПФСценарист
Патрик
Форсберг
- АБСценарист
Ану
Бхагаван
- АВСценарист
Агнес
Валунд
- ЭВСценарист
Элиас
Валунд
- ПФПродюсер
Патрик
Форсберг
- КФПродюсер
Кэролайн
Форсберг
- ЯХПродюсер
Яба
Хольст
- ДНКомпозитор
Джона
Нильссон