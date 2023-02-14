Когда Тонио, многообещающий молодой певец и гитарист, и его друг Томми находят жертву передозировки наркотиков, их решение избавиться от тела, изменяет их жизни навсегда. В роковую цепочку событий оказывается вовлеченной и Клео, подруга Тонио и сестра Томми, которая навсегда распрощается с мечтой о карьере актрисы...

