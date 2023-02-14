Красная бабочка
Wink
Фильмы
Красная бабочка

Красная бабочка (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.32014, Red Butterfly
Триллер, Драма83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Когда Тонио, многообещающий молодой певец и гитарист, и его друг Томми находят жертву передозировки наркотиков, их решение избавиться от тела, изменяет их жизни навсегда. В роковую цепочку событий оказывается вовлеченной и Клео, подруга Тонио и сестра Томми, которая навсегда распрощается с мечтой о карьере актрисы...

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красная бабочка»