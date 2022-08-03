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Красная армия

Красная армия (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Красная армия
Ужасы81 мин18+

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О фильме

Фильм о Советском Союзе и самой успешной в истории спорта команде — хоккеистах сборной СССР. Это повествование о том, как в спорте отразились социальные и культурные изменения в стране, о взлeте и падении национальной сборной по хоккею.

Страна
Россия
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

3.1 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красная армия»