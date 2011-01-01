Красавица из трущоб (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Trishna
Драмы108 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Тришна — девушка из бедной деревни в современной Индии. История начинается с автомобильной аварии. Отец Тришны попал в больницу, нужны деньги. Из Англии как турист приезжает Джей — сын местного богача. Джей соблазняет Тришну и продолжает использовать как сексуальную игрушку и одновременно прислугу. Тришна надеется, что Джей изменится и снова будет ее любить.
Красавица из трущоб смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- МУРежиссёр
Майкл
Уинтерботтом
- Актриса
Фрида
Пинто
- Актёр
Риз
Ахмед
- МВАктриса
Мита
Вашишт
- ХХАктёр
Хариш
Ханна
- РСАктёр
Рошан
Сет
- ЛМАктриса
Лила
Мадхурам
- ПСАктриса
Пратикша
Сингх
- СХАктёр
Сэм
Хатингс
- МРАктёр
Марк
Ричардсон
- АКАктёр
Анураг
Кашьяп
- МУСценарист
Майкл
Уинтерботтом
- ТХСценарист
Томас
Харди
- МУПродюсер
Майкл
Уинтерботтом
- НКХудожница
Нихарика
Кхан
- МЗОператор
Марсель
Зискинд
- АТКомпозитор
Амит
Триведи
- СУКомпозитор
Сигэру
Умэбаяси