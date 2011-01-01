Красавица из трущоб
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Красавица из трущоб

Красавица из трущоб (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Trishna
Драмы108 мин18+

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Сюжет

Тришна — девушка из бедной деревни в современной Индии. История начинается с автомобильной аварии. Отец Тришны попал в больницу, нужны деньги. Из Англии как турист приезжает Джей — сын местного богача. Джей соблазняет Тришну и продолжает использовать как сексуальную игрушку и одновременно прислугу. Тришна надеется, что Джей изменится и снова будет ее любить.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красавица из трущоб»

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