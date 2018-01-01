Wink
Фильмы
Красавица и дракон
Актёры и съёмочная группа фильма «Красавица и дракон»

Актёры и съёмочная группа фильма «Красавица и дракон»

Режиссёры

Мамору Хосода

Мамору Хосода

Mamoru Hosoda
Режиссёр

Актёры

Кахо Накамура

Кахо Накамура

Kaho Nakamura
АктрисаSuzu Naito
Такэру Сато

Такэру Сато

Takeru Sato
АктёрRyu (Dragon)
Икура

Икура

ikura
АктрисаHiroka Betsuyaku
Сёта Сомэтани

Сёта Сомэтани

Shota Sometani
АктёрShinjirou Chikami (Kamishin)
Рё Нарита

Рё Нарита

Ryo Narita
АктёрShinobu Hisatake
Тина Тамасиро

Тина Тамасиро

Tina Tamashiro
АктрисаRuka Watanabe
Кэндзиро Цуда

Кэндзиро Цуда

Kenjiro Tsuda
АктёрJelinek
Мамору Мияно

Мамору Мияно

Mamoru Miyano
АктёрMuitarou Hitokawa / Tokoraemaru (Guttokoraemaru) / Gogo Doggo
Тосиюки Морикава

Тосиюки Морикава

Toshiyuki Morikawa
АктёрJustian (Justin)
Мами Кояма

Мами Кояма

Mami Koyama
АктрисаSwan

Сценаристы

Мамору Хосода

Мамору Хосода

Mamoru Hosoda
Сценарист

Продюсеры

Гэнки Кавамура

Гэнки Кавамура

Genki Kawamura
Продюсер

Монтажёры

Сигэру Нисияма

Сигэру Нисияма

Shigeru Nishiyama
Монтажёр

Композиторы

Таисэй Ивасаки

Таисэй Ивасаки

Taisei Iwasaki
Композитор
Людвиг Форсселл

Людвиг Форсселл

Ludvig Forssell
Композитор
Юта Бандо

Юта Бандо

Yuta Bando
Композитор
Михо Хадзама

Михо Хадзама

Miho Hazama
Композитор