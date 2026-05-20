Кракен
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Кракен

Кракен (фильм, 2026) смотреть онлайн

2026, Kraken
Боевик, Фантастика18+

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О фильме

На дне глубочайшего фьорда обитает гигантское чудовище, готовое схватить и поглотить всё, до чего дотянутся его мерзкие щупальца.

Страна
Норвегия
Жанр
Фантастика, Боевик

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.3 IMDb