Кракен (фильм, 2026) смотреть онлайн
2026, Kraken
Боевик, Фантастика18+
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О фильме
На дне глубочайшего фьорда обитает гигантское чудовище, готовое схватить и поглотить всё, до чего дотянутся его мерзкие щупальца.
СтранаНорвегия
ЖанрФантастика, Боевик
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ПОРежиссёр
Пол
Ойе
- СХАктриса
Сара
Хорами
- МБАктёр
Миккель
Братт Сильсет
- ИХАктриса
Ингвильд
Хольте Бигднес
- ЭБАктёр
Эйвинд
Брантцег
- СКАктёр
Стейнар
Клоуман Халлерт
- ГМАктёр
Ганс
Мортен Хансен
- СБАктриса
Силье
Брейвик
- АЭАктёр
Андерз
Эйде
- ПОСценарист
Пол
Ойе
- АЛПродюсер
Айнар
Лофтеснес
- ККХудожник
Кари
Канкаанпаа
- ОРХудожник
Олли-Пекка
Рахикайнен
- ЯКХудожник
Янне
Карьялайнен
- СОМонтажёр
Сьюр
Ортун
- СООператор
Сьюр
Ортун