Фильмы
Кожа
Актёры и съёмочная группа фильма «Кожа»

Режиссёры

Вибеке Леккеберг

Vibeke Løkkeberg
Режиссёр

Актёры

Фрэнк Аудун Квамтре

Frank Audun Kvamtrø
АктёрAntonies
Тале Свеннеби

Thale Svenneby
АктрисаVilde as a child
Жан Андерсен

Jan Andersen
Актёр
Теренс Стэмп

Terence Stamp
АктёрEdward - an artist
Элизабет Граннеман

Elisabeth Granneman
АктрисаVilde's Mother

Сценаристы

Терье Кристиансен

Terje Kristiansen
Сценарист
Вибеке Леккеберг

Vibeke Løkkeberg
Сценарист

Продюсеры

Терье Кристиансен

Terje Kristiansen
Продюсер
Вибеке Леккеберг

Vibeke Løkkeberg
Продюсер

Художники

Тулл Энге

Tull Engø
Художник
Гретхе Хеер

Grethe Hejer
Художница

Монтажёры

Терье Кристиансен

Terje Kristiansen
Монтажёр

Композиторы

Арне Нордгейм

Arne Nordheim
Композитор
Гейр Бёхрен

Geir Bøhren
Композитор
Бент Осеруд

Bent Åserud
Композитор