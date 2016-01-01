Козел (фильм, 2016) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.

Правдивая история о жестоких и унизительных актах дедовщины в университетском братстве. Первокурсник Брэд, переживший травму после жестокого избиения, становится «отдушиной» для агрессивных и изв�ращенных позывов, которые витают в студенческом сообществе.



Козел смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.