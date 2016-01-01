Козел (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Goat
Драма98 мин18+
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О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Правдивая история о жестоких и унизительных актах дедовщины в университетском братстве. Первокурсник Брэд, переживший травму после жестокого избиения, становится «отдушиной» для агрессивных и изв�ращенных позывов, которые витают в студенческом сообществе.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЭНРежиссёр
Эндрю
Нил
- БШАктёр
Бен
Шнетцер
- Актёр
Ник
Джонас
- ГХАктёр
Гас
Хэлпер
- ДФАктёр
Дэн
Флаэрти
- Актриса
Вирджиния
Гарднер
- ДПАктёр
Джейк
Пикинг
- БЮАктёр
Брок
Юрич
- УПАктёр
Уилл
Пуллен
- ОЛАктёр
Остин
Лион
- ЭСАктёр
Эрик
Стейвс
- ДГСценарист
Дэвид
Гордон Грин
- ЭНСценарист
Эндрю
Нил
- Продюсер
Джеймс
Франко
- ДИПродюсер
Дэвид
Инохоса
- ВДПродюсер
Винс
Джоливетт
- Продюсер
Кристин
Вачон
- ЭПОператор
Этан
Палмер