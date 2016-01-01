Wink
Фильмы
Козел

Козел (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Goat
Драма98 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Правдивая история о жестоких и унизительных актах дедовщины в университетском братстве. Первокурсник Брэд, переживший травму после жестокого избиения, становится «отдушиной» для агрессивных и извращенных позывов, которые витают в студенческом сообществе.

Козел смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.7 IMDb