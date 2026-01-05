Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. Винсенту приходится скрывать друга, у которого к тому же есть одна «маленькая слабость» — Морис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества — «Мона Лиза», сгрызть которую — мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала.

