Фильм Коты Эрмитажа
О фильме
Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. Винсенту приходится скрывать друга, у которого к тому же есть одна «маленькая слабость» — Морис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества — «Мона Лиза», сгрызть которую — мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультфильм, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Рейтинг
- ВРРежиссёр
Василий
Ровенский
- Актёр
Роман
Курцын
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- Актриса
Полина
Гагарина
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Александр
Гаврилин
- Актёр
Антон
Эльдаров
- Актриса
Ирина
Киреева
- ФДСценарист
Федор
Деревянский
- ЭБСценарист
Эльвира
Буштец
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- РБПродюсер
Роман
Борисевич
- Продюсер
Максим
Рогальский
- НСПродюсер
Надежда
Стегнеева
- МММонтажёр
Максим
Мироненко
- ЭНМонтажёр
Эдуард
Нуритдинов
- ВРМонтажёр
Василий
Ровенский
- ФМОператор
Федор
Мезенцев
- АГКомпозитор
Антон
Грызлов