Коты Эрмитажа
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Коты Эрмитажа

Фильм Коты Эрмитажа

2022, Коты Эрмитажа
Мультфильм, Для самых маленьких6+
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О фильме

Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. Винсенту приходится скрывать друга, у которого к тому же есть одна «маленькая слабость» — Морис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества — «Мона Лиза», сгрызть которую — мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
Full HD

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коты Эрмитажа»