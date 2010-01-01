Которого не было
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Которого не было

Которого не было (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Которого не было
Драмы107 мин18+

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Сюжет

Дарья, вернувшись с работы и открыв дверь собственной квартиры, находит там чужого мертвого человека. Начинается расследование..

Андрей – исследователь, занимается проблемой природных катаклизмов. Когда-то давно, в студенческие годы, гадалка нагадала ему ряд жизненных перипетий. Все они сбывались с неумолимой точностью.

И вот наступает время следующего предсказания. Смерти. Остается не долго, и Андрей обращается к Ученому, проводящему тайные эксперименты, с просьбой помочь ему, Андрею, избежать трагической участи. После долгих уговоров тот соглашается.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
6.3 IMDb