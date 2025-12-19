Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание

Кот в сапогах 2: Последнее желание (фильм, 2022) смотреть онлайн

9.22022, Puss in Boots: The Last Wish
Мультфильм, Комедия102 мин12+

Потратив восемь жизней из девяти, хитрый герой хвоста и шпаги пускается в опасное путешествие, чтобы спастись от незавидной участи. Мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание» — сказка о противостоянии с самой Смертью.

Смелому Коту в сапогах не страшны даже великаны: победив очередное чудовище, он уже готовился праздновать триумф, как вдруг его придавило колоколом. Кота ждут печальные известия — это была восьмая из девяти кошачьих жизней. Это значит, что ему нельзя так же беспечно относиться к опасностям, ведь любое приключение может стать последним. Не желая уходить на пенсию, Кот этим же вечером вступает в схватку с волком в сером балахоне и чуть не терпит поражение. Испугавшись, он решает остаток дней провести в кошачьем доме. Однако по воле случая Кот узнает, что где-то в мире существует Звезда желаний, чья магия способна вернуть его потерянные жизни.

На что он готов пойти, чтобы добиться своего, вы узнаете, когда будете смотреть «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (2022), сиквел спин-оффа приключений Шрэка.

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

