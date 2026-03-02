Костюм
Костюм

Костюм (фильм, 2021) смотреть онлайн

2021, The Outfit
Триллер, Драма105 мин18+

О фильме

1956 год. Лондонский портной Леонард переехал вЧикаго, гдеоткрыл своё ателье. Помимо прочих, егоклиентами являются игангстеры. Однажды вечером вателье появляются раненый сынвлиятельного бандита иего телохранитель, попавшие взасаду конкурирующей банды.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

