Костюм (фильм, 2021) смотреть онлайн
2021, The Outfit
Триллер, Драма105 мин18+
О фильме
1956 год. Лондонский портной Леонард переехал вЧикаго, гдеоткрыл своё ателье. Помимо прочих, егоклиентами являются игангстеры. Однажды вечером вателье появляются раненый сынвлиятельного бандита иего телохранитель, попавшие взасаду конкурирующей банды.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ГМРежиссёр
Грэм
Мур
- МРАктёр
Марк
Райлэнс
- Актриса
Зои
Дойч
- Актёр
Джонни
Флинн
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- НААктриса
Никки
Амука-Бёрд
- Актёр
Саймон
Расселл Бил
- МФАктёр
Михал
Форейтек
- ДМАктёр
Джонатан
Макклейн
- СВАктёр
Скуп
Вассерштейн
- АМАктёр
Алан
Мехдизаде
- ЧААктёр
Чиеду
Агбор
- МЭАктёр
Майкл
Эддо
- ГМСценарист
Грэм
Мур
- ДМСценарист
Джонатан
Макклейн
- ЭКПродюсер
Элисон
Коэн
- НГПродюсер
Нелл
Грин
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- ДПОператор
Дик
Поуп
- АДКомпозитор
Александр
Деспла