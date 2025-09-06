Кости (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Bones
Ужасы, Криминал18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В 1979 году Джимми Бонс был уважаемым и авторитетным человеком в своем районе. Его предал и зверски убил коррумпированный полицейский Лупович. Стена его элегантного дома становится его надгробной плитой.
Спустя много лет этот район превратился в трущобы. Четверо подростков превратили дом в ночной клуб и невольно высвободили неотмщенный дух Джимми.
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- БЛАктриса
Бьянка
Лоусон
- ШЭАктёр
Шон
Эмсинг
- ПГАктриса
Пэм
Гриер
- МТАктёр
Майкл
Т. Уайсс
- КПАктёр
Клифтон
Пауэлл
- КИАктриса
Кэтрин
Изабель
- ХКАктёр
Халил
Кейн
- РХАктёр
Рики
Харрис
- Актёр
Снуп
Догг
- ММАктёр
Мервин
Мондесер
- АССценарист
Адам
Саймон
- ТМСценарист
Тим
Меткалф
- ПХПродюсер
Питер
Хеллер
- ЛДПродюсер
Леон
Дюдвуа
- ЛСПродюсер
Ллойд
Сеган
- РХПродюсер
Руперт
Харви
- ТКХудожник
Тед
Кучера
- ГМХудожник
Гари
Майерс
- ДХХудожник
Дуглас
Хиггинс
- ДКХудожница
Дэна
Кэмпбелл
- МНМонтажёр
Майкл
Н. Нью
- СЛМонтажёр
Стефен
Лавджой
- ЭККомпозитор
Элиа
Кмирал