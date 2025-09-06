Кости (фильм, 2001) смотреть онлайн

В 1979 году Джимми Бонс был уважаемым и авторитетным человеком в своем районе. Его предал и зверски убил коррумпированный полицейский Лупович. Стена его элегантного дома становится его надгробной плитой.



Спустя много лет этот район превратился в трущобы. Четверо подростков превратили дом в ночной клуб и невольно высвободили неотмщенный дух Джимми.

