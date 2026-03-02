Уже несколько месяцев чешский космонавт Якуб находится водиночной миссии, чтобы исследовать загадочное сиреневое облако, недавно образовавшееся рядом сЮпитером. Когда оставшаяся наЗемле беременная жена решает егобросить, руководительница полёта приказывает непередавать этосообщение, ана корабле Якуба внезапно материализуется говорящий человеческим голосом дружелюбный инопланетянин ввиде гигантского мохнатого паука.

