Космонавт (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Spaceman
Драма, Фантастика18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Уже несколько месяцев чешский космонавт Якуб находится водиночной миссии, чтобы исследовать загадочное сиреневое облако, недавно образовавшееся рядом сЮпитером. Когда оставшаяся наЗемле беременная жена решает егобросить, руководительница полёта приказывает непередавать этосообщение, ана корабле Якуба внезапно материализуется говорящий человеческим голосом дружелюбный инопланетянин ввиде гигантского мохнатого паука.
СтранаСША, Чехия
ЖанрФантастика, Драма
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЙРРежиссёр
Йохан
Ренк
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актриса
Кэри
Маллиган
- Актёр
Пол
Дано
- КНАктёр
Кунал
Найяр
- Актриса
Изабелла
Росселлини
- Актриса
Лена
Олин
- МРАктёр
Мариан
Роден
- ШФАктриса
Шинейд
Фелпс
- ССАктриса
Санни
Сэндлер
- ДФАктёр
Джон
Фландерс
- ПБАктёр
Питер
Блага
- КХАктёр
Кимберли
Хан
- КДСценарист
Колби
Дэй
- ЛБПродюсер
Лия
Буман
- РКПродюсер
Рид
Кэролин
- ТХПродюсер
Тим
Хэдингтон
- ПКПродюсер
Питер
Кирнан
- ДЭМонтажёр
Джон
Экселрэд
- СКМонтажёр
Скотт
Каммингс
- ЯИОператор
Якоб
Ире
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер