Космическая станция 76 (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Space Station 76
Фантастика, Драма91 мин18+
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О фильме
Версия будущего 1970-х, где сталкиваются личности и астероиды.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ДПРежиссёр
Джек
Плотник
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Лив
Тайлер
- МКАктриса
Мариса
Кохлан
- Актёр
Мэтт
Бомер
- Актёр
Джерри
О’Коннелл
- Актриса
Кайли
Роджерс
- КРАктриса
Кали
Роша
- ММАктёр
Мэттью
Моррисон
- КДАктёр
Кир
Дуллеа
- РГАктёр
Райан
Гол
- ДЭСценарист
Дженнифер
Элиз Кокс
- Сценарист
Сэм
Пэнкейк
- ДПСценарист
Джек
Плотник
- КРСценарист
Кали
Роша
- КЭПродюсер
Кэтерин
Энн МакГрегор
- ДМПродюсер
Джоэль
Майкли
- ДМХудожница
Дженни
Моллер
- ШРМонтажёр
Шэрон
Раттер
- РБОператор
Роберт
Бринкманн
- МФКомпозитор
Марк
Фантини
- СФКомпозитор
Стеффан
Фантини