Кошачьи тайны (фильм, 2014) смотреть онлайн

Они окутаны мифами и легендами, покоряют сердца любителей животных и штурмуют соцсети, создают уют в домах своих счастливых обладателей и наводят шороху во дворах, а также привлекают внимание исследователей, которые расскажут всю правду о кошках в познавательной британской документалке.

