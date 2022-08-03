Кошачьи тайны (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Cat Watch 2014: The New Horizon Experiment
Документальный46 мин18+
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О фильме
Они окутаны мифами и легендами, покоряют сердца любителей животных и штурмуют соцсети, создают уют в домах своих счастливых обладателей и наводят шороху во дворах, а также привлекают внимание исследователей, которые расскажут всю правду о кошках в познавательной британской документалке.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD, SD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
8.0 IMDb