Корсика. Сокровища острова (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Corsica. The treasures of an island
Документальные51 мин12+
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Сюжет
Солнце встает над странным островом. Хотя он находится на стыке основных морских путей и великих цивилизаций, он остается незнакомым и нетронутым. Парящие горы, окутанные туманом, открывают себя захватчикам. Часто побежденный, никогда не покоренный, и очень разный. Могучие пейзажи, дикая природа и сильные личности – трудно устоять перед его чарами. Добро пожаловать на этот остров, на эту гору в Средиземном море. Корсика.
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