Корсика. Сокровища острова (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Солнце встает над странным островом. Хотя он находится на стыке основных морских путей и великих цивилизаций, он остается незнакомым и нетронутым. Парящие горы, окутанные туманом, открывают себя захватчикам. Часто побежденный, никогда не покоренный, и очень разный. Могучие пейзажи, дикая природа и сильные личности – трудно устоять перед его чарами. Добро пожаловать на этот остров, на эту гору в Средиземном море. Корсика.



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