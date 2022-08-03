Коронавирус: Репортаж из красной зоны (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Coronavirus: Into the Red Zone
Документальный44 мин18+
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О фильме
Документальный проект на самую актуальную тему этого года. Коронавирус изменил человечество навсегда — для многих жизнь никогда уже не будет прежней. Фильм Sky покажет, с чего все началось, как развивалась пандемия, а также расскажет о докторах, которые каждый день сражаются с ее последствиями.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
6.8 IMDb