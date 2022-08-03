Коронавирус: Репортаж из красной зоны
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Коронавирус: Репортаж из красной зоны

Коронавирус: Репортаж из красной зоны (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Coronavirus: Into the Red Zone
Документальный44 мин18+

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О фильме

Документальный проект на самую актуальную тему этого года. Коронавирус изменил человечество навсегда — для многих жизнь никогда уже не будет прежней. Фильм Sky покажет, с чего все началось, как развивалась пандемия, а также расскажет о докторах, которые каждый день сражаются с ее последствиями.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.8 IMDb