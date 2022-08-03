Королевство полной луны (фильм, 2012) смотреть онлайн

После таинственного исчезновения парочки подростков из лагеря бойскаутов принципиальный шериф ставит всех на уши. Тренер бойскаутов начинает свое альтернативное расследование. Ведь мальчишке светил интернат для сирот, а девушка отличалась слишком неуравновешенным характером. Мать девушки бьется в истерике, а отец, кажется, что-то скрывает… Ведь у каждого в жизни бывает первая любовь.

