Королевство полной луны (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Королевство полной луны
Комедия, Драма89 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После таинственного исчезновения парочки подростков из лагеря бойскаутов принципиальный шериф ставит всех на уши. Тренер бойскаутов начинает свое альтернативное расследование. Ведь мальчишке светил интернат для сирот, а девушка отличалась слишком неуравновешенным характером. Мать девушки бьется в истерике, а отец, кажется, что-то скрывает… Ведь у каждого в жизни бывает первая любовь.