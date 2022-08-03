Королева света (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.52013, Fjällbackamorden: Ljusets drottning
Криминал89 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Однажды в зимний день на морозный лед капали слезы. Их оставляла девушка в белом платье. Она бежала до тех пор пока не споткнулась. Когда девушка упала, то растворилась во мгле. А в это время Патрик и Эрика, переехавшие в новый дом, ведут приготовления к празднованию Рождества, первого в истории проживания в этом доме. Они хотели увидеть торжественное выступление Люси в церкви, но она куда-то исчезла. Когда Эрика пытается найти Люси, она узнает страшную тайну…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb