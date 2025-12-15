Фильм Королева Кристина
1933, Queen Christina
Драма, Мелодрама12+
Королева Швеции Кристина — популярная правительница, верная своей стране. Однако, когда она влюбляется в испанского дипломата, Кристина должна выбрать между троном и мужчиной, которого любит.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- РМРежиссёр
Рубен
Мамулян
- ГГАктриса
Грета
Гарбо
- ДГАктёр
Джон
Гилберт
- ИКАктёр
Иэн
Кит
- ЛСАктёр
Льюис
Стоун
- ЭЯАктриса
Элизабет
Янг
- СОАктёр
С.
Обри Смит
- РОАктёр
Реджинальд
Оуэн
- ЖРАктёр
Жорж
Ренавент
- ДТАктёр
Дэвид
Торренс
- ГфАктёр
Густав
фон Сейффертитц
- РААктёр
Ричард
Александр
- ХЭАктёр
Хупер
Этчли
- ВБАктёр
Вэйд
Ботелер
- ДБАктёр
Джеймс
Бёрк
- КСАктриса
Кора
Сью Коллинз
- КДАктриса
Кэрри
Домери
- МЭАктриса
Мюриэль
Эванс
- ЭГАктёр
Эдвард
Гарган
- ЛГАктёр
Лоуренс
Грант
- СХАктёр
Сэм
Харрис
- ПХАктёр
Пол
Херст
- ГДАктёр
Глэдден
Джеймс
- ФКАктёр
Фред
Кохлер
- ФМАктёр
Фрэнк
МакГлинн мл.
- ЭНАктёр
Эдвард
Норрис
- БРАктриса
Бодил
Росинг
- ТСАктёр
Тайни
Сэндфорд
- ЧМАктёр
Ч.
Монтегю Шоу
- АТАктёр
Аким
Тамирофф
- СБСценарист
С.Н.
Берман
- БХСценарист
Бен
Хект
- РМПродюсер
Рубен
Мамулян
- УУПродюсер
Уолтер
Уэнджер
- БСМонтажёр
Бланш
Сьюэлл
- УХОператор
Уильям
Х. Дэниелс
- ХСКомпозитор
Херберт
Стотхарт