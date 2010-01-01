Король говорит! (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Сюжет ленты расскажет о герцоге, который готовится вступить в должность британского короля Георга VI, отца нынешней королевы Елизаветы II. После того, как его брат отрекается от престола, герой неохотно соглашается на трон. Измученный страшным нервным заиканием и сомнениями в своих способност�ях руководить страной, Георг обращается за помощью к неортодоксальному логопеду по имени Лайонел Лог.



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