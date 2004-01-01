Korn - Live at Montreux (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Группа Korn была основана в Калифорнии в начале девяностых годов и стала одной из наиболее успешных метал-групп своего поколения в мире. Они продолжают выступать перед огромными толпами фанатов и достигать рекордных многомиллионных продаж. Этот концерт в Монтрe в 2004 году — их единственное выступление на фестивале на сегодняшний день. Оно стало одним из последних концертов группы в первоначальном составе, так как гитарист Брайан Уэлч покинул группу через несколько месяцев. Обычно сдержанная аудитория фестиваля благодаря Korn превратилась в бурлящую бушующую толпу и устроила самый масштабный (и, наверное, первый в истории фестиваля!) мош, который когда-либо происходил в знаменитом зале имени Стравинского.



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