Wink
Фильмы
Корейский язык. Курс для самостоятельного изучения для начинающих. Ступень 2. Ли Киён,Юн Чивон
Актёры и съёмочная группа фильма «Корейский язык. Курс для самостоятельного изучения для начинающих. Ступень 2. Ли Киён,Юн Чивон»

Актёры и съёмочная группа фильма «Корейский язык. Курс для самостоятельного изучения для начинающих. Ступень 2. Ли Киён,Юн Чивон»

Авторы

Ли Киён

Ли Киён

Автор
Юн Чивон

Юн Чивон

Автор

Чтецы

Михаил Полицеймако

Михаил Полицеймако

Чтец
Александр Пинегин

Александр Пинегин

Чтец