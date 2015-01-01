Копия (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

В 2061 году, из-за вируса, который уничтожил половину населения планеты, люди вынуждены ежедневно принимать вакцину, которая делает их стерильными. Неспособные иметь детей пары покупают андроидов, которые растут вместе с ними. Эми, любящая мать, вынуждена отключить свою единственную дочь, слом�анного 13тилетнего андроида. Не в силах заполнить эмоциональную пустоту, она теряет связь с реалностью. Еe муж Кристофер отчаянно пытается успокоить Эми, но еe желание стать матерью вынуждает еe взять Софи, настоящего ребeнка из плоти и крови. Когда об этом узнаeт Крис, между ними разгорается конфликт, вынуждающий Эми выбирать между ребeнком и мужем.



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