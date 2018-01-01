Wink
Контакт
Актёры и съёмочная группа фильма «Контакт»

Режиссёры

Джонатан Дэрби

Jonathan Darby
Режиссёр

Актёры

Брэд Питт

Brad Pitt
АктёрCox
Кен Леско

Ken Lesco
АктёрStunt player
Элиас Котеас

Elias Koteas
АктёрMohannan
Брэд Бови

Brad Bovee
АктёрStunt player
Дж.Т. Уолш

J.T. Walsh
АктёрRadio Lieutenant

Сценаристы

Джонатан Дэрби

Jonathan Darby
Сценарист

Продюсеры

Роберт Н. Фрид

Robert N. Fried
Продюсер
Стивен Хьюит

Steven Hewitt
Продюсер

Художники

Кэти Стюарт

Kathy Stewart
Художница
Дайан МакКиннон

Diane McKinnon
Художница

Монтажёры

Джеймс Гарретт

James Garrett
Монтажёр
Джон Даффи

John Duffy
Монтажёр

Композиторы

Марк Чаит

Mark Chait
Композитор