Контакт (фильм, 1993) смотреть онлайн

1992-й год. США развязала первую войну в Ираке, названную красиво - «Буря в пустыне». Война эта велась в воздухе, но определенные действия проводились и на земле. Например, разведка.



Затерявшийся в песках разведчик армии США, получает приказ вступить в бой, при обнаружении противника и вскоре натыкается на такого же, как он, бойца, но армии Ирака. Острая психологическая дуэль, чуть не закончилась тем, что обе знаменитости чуть было не угрохали друг друга. Теперь им предстоит провести ночь в укрытии мертвого бедуина и не известно, чем может окончиться эта ночь, когда оба врага ожидают подвох от противника. Но еще более непонятно то, что им делать дальше…



