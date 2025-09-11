Контакт
Wink
Фильмы
Контакт

Контакт (фильм, 1989) смотреть онлайн

1989, Communion
Ужасы, Фантастика12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В основу фильма положена подлинная сенсационная история, случившаяся с американским писателем-фантастом Уитли Страйбером. Он переезжает с женой и сыном в загородный дом, чтобы закончить новый роман. Дальнейшие события, участником которых оказывается Страйбер, станут основой его документального бестселлера о контакте с инопланетной цивилизацией.

Все подробности происшедшего Страйбер смог восстановить только после нескольких сеансов глубокого гипноза. Были ли эти встречи с внеземным разумом реальностью, или они всего лишь плод невероятно яркого воображения писателя?

Страна
США, Великобритания
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb