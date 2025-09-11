Контакт (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Communion
Ужасы, Фантастика12+
О фильме
В основу фильма положена подлинная сенсационная история, случившаяся с американским писателем-фантастом Уитли Страйбером. Он переезжает с женой и сыном в загородный дом, чтобы закончить новый роман. Дальнейшие события, участником которых оказывается Страйбер, станут основой его документального бестселлера о контакте с инопланетной цивилизацией.
Все подробности происшедшего Страйбер смог восстановить только после нескольких сеансов глубокого гипноза. Были ли эти встречи с внеземным разумом реальностью, или они всего лишь плод невероятно яркого воображения писателя?
СтранаСША, Великобритания
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма, Триллер
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ФМРежиссёр
Филипп
Мора
- РМАктёр
Р.Дж.
Миллер
- Актриса
Фрэнсис
Стернхаген
- ДДАктриса
Ди
Ди Решер
- АКАктёр
Андреас
Кацулас
- Актёр
Кристофер
Уокен
- УССценарист
Уитли
Страйбер
- УСПродюсер
Уитли
Страйбер
- ДЭПродюсер
Дэн
Эллингэм
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- ФМПродюсер
Филипп
Мора
- ДРХудожница
Дена
Рот
- ЛПХудожница
Линда
Перл
- ДАХудожница
Диана
Аллен Уильямс
- ЛСМонтажёр
Ли
Смит
- ЭККомпозитор
Эрик
Клэптон