Контакт (фильм, 1989) смотреть онлайн

В основу фильма положена подлинная сенсационная история, случившаяся с американским писателем-фантастом Уитли Страйбером. Он переезжает с женой и сыном в загородный дом, чтобы закончить новый роман. Дальнейшие события, участником которых оказывается Страйбер, станут основой его документального бестселлера о контакте с инопланетной цивилизацией.



Все подробности происшедшего Страйбер смог восстановить только после нескольких сеансов глубокого гипноза. Были ли эти встречи с внеземным разумом реальностью, или они всего лишь плод невероятно яркого воображения писателя?

