Конкорд: Аэропорт-79
Конкорд: Аэропорт-79

Конкорд: Аэропорт-79 (фильм, 1979) смотреть онлайн

1979, The Concorde: Airport '79
Боевик, Триллер108 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Для пилотов «Конкорда», как и для пассажиров, это самый обычный трансатлантический рейс из Вашингтона в Париж. Они еще не знают, что их ждет отказ навигационных систем, ракетная атака и вынужденная посадка в Альпах.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.5 IMDb