Конфискатор (фильм, 1984) смотреть онлайн

У Отто черная полоса в жизни. С работы увольняют, лучший друг уводит девушку, а родители переводят все сбережения сектантам, лишая сына надежды хоть на какую-то помощь. В этот тяжелый момент судьба сводит парня с Бадом, который угоняет автомобили у должников и делает Отто своим напарником.

