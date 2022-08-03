Конфискатор (фильм, 1984) смотреть онлайн
1984, Repo Man
Фантастика, Триллер88 мин18+
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О фильме
У Отто черная полоса в жизни. С работы увольняют, лучший друг уводит девушку, а родители переводят все сбережения сектантам, лишая сына надежды хоть на какую-то помощь. В этот тяжелый момент судьба сводит парня с Бадом, который угоняет автомобили у должников и делает Отто своим напарником.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Криминал, Триллер
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АКРежиссёр
Алекс
Кокс
- Актёр
Гарри
Дин Стэнтон
- ЭЭАктёр
Эмилио
Эстевес
- ТУАктёр
Трейси
Уолтер
- ОБАктриса
Оливия
Бэраш
- СРАктёр
Сай
Ричардсон
- СБАктриса
Сьюзэн
Барнс
- ФХАктёр
Фокс
Харрис
- ТФАктёр
Том
Финнеган
- Актёр
Дель
Самора
- ЭВАктёр
Эдди
Велес
- АКСценарист
Алекс
Кокс
- ПМПродюсер
Питер
МакКарти
- ДУПродюсер
Джонатан
Уэкс
- МНПродюсер
Майкл
Несмит
- ДТПродюсер
Джералд
Т. Олсон
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- РМОператор
Робби
Мюллер
- СХКомпозитор
Стивен
Хафстетер
- ТЛКомпозитор
Тито
Ларрива