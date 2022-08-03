Конфискатор
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Конфискатор (фильм, 1984) смотреть онлайн

1984, Repo Man
Фантастика, Триллер88 мин18+

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О фильме

У Отто черная полоса в жизни. С работы увольняют, лучший друг уводит девушку, а родители переводят все сбережения сектантам, лишая сына надежды хоть на какую-то помощь. В этот тяжелый момент судьба сводит парня с Бадом, который угоняет автомобили у должников и делает Отто своим напарником.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Конфискатор»