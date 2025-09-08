Конец света (фильм, 1999) смотреть онлайн

Награнице веков Сатана посещаетНью-Йорквпоисках невесты иснамерением реализовать коварный план.«Конец света»—фильм сАрнольдом Шварценеггером, отличающийся оригинальным сюжетом иэлементами фэнтезийного ужастика.



Бывший полицейский после трагической гибели семьи живет водиночестве иотчаянии, ноего жизнь меняется навсегдаиз-запреследования Сатаны, воплощенного вобразе Габриэля. Владыка ада намерен завершить пророчество тысячелетия иобрести власть над миром. Главный герой втягивается вборьбу против сил зла, параллельно защищая девушку Кристину, которая является ключом кспасению человечества. Помере развития сюжета выясняется, что Кристина обладает особой силой, способной помешать планам дьявола.



Смотреть«Конец света»интересно благодаря напряженнымэкшен-сценам, захватывающей борьбе добра изла, атакже ярким ноткам мистики ихоррора.

