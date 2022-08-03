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Конец романа

Конец романа (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, The End of the Affair
Драма, Мелодрама97 мин18+

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О фильме

Когда-то Морис и Сара были единым целым, которое не могла разрушить никакая сила. Но одно единственное мгновение изменило все. Через несколько лет, проведенных в отчаянии, Морис решает понять, почему Сара ушла от него. Пытаясь раскрыть причину разрыва, он вскоре понимает, что конец их любви был всего лишь началом.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Конец романа»