Конец романа (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, The End of the Affair
Драма, Мелодрама97 мин18+
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О фильме
Когда-то Морис и Сара были единым целым, которое не могла разрушить никакая сила. Но одно единственное мгновение изменило все. Через несколько лет, проведенных в отчаянии, Морис решает понять, почему Сара ушла от него. Пытаясь раскрыть причину разрыва, он вскоре понимает, что конец их любви был всего лишь началом.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Нил
Джордан
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Стивен
Ри
- Актёр
Иэн
Харт
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- ХДАктриса
Хизер-Джей
Джонс
- ДБАктёр
Джеймс
Болэм
- СБАктёр
Сэм
Боулд
- СШАктёр
Сирил
Шэпс
- ПМАктриса
Пенни
Морелл
- Сценарист
Нил
Джордан
- ГГСценарист
Грэм
Грин
- Продюсер
Нил
Джордан
- СВПродюсер
Стивен
Вулли
- КСПродюсер
Кэти
Сайкес
- ДБХудожник
Джон
Билингтон
- КСХудожник
Крис
Сигерс
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ДБХудожник
Джон
Буш
- ТЛМонтажёр
Тони
Лосон
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- МНКомпозитор
Майкл
Найман