Команда "Умизуми". Спящий Умимобиль (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Team Umizoomi
Мультфильм, Семейный22 мин18+
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О фильме
Девочка Милли, еe брат Гео и их лучший друг робот — это не просто ведущие обучающей программы, это мини-команда супергероев, которые используют свои могучие математические способности для решения сложных проблем, с которыми юные зрители могут столкнуться в реальной жизни.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДПАктёр
Донован
Паттон
- ПУАктёр
П.Т.
Уокли
- ЭКАктёр
Этан
Кемпнер
- МРАктриса
Мадлен
Роуз Йен
- КФАктёр
Крис
Филлипс
- ДХАктёр
Дэвид
Холт
- МВАктриса
Мэри
Вуд
- СФАктриса
Софи
Фокс
- СКАктриса
Су
Ким
- СКСценарист
Су
Ким
- МССценарист
Майкл
Смит
- БЛСценарист
Брайан
Л. Перкинс
- КГПродюсер
Крис
Грингроув
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Локтионова
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- ВОАктёр дубляжа
Владимир
Остапчук
- ЭОМонтажёр
Энтони
Оркин
- ПУКомпозитор
П.Т.
Уокли