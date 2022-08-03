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Команда "Умизуми". Спящий Умимобиль

Команда "Умизуми". Спящий Умимобиль (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Team Umizoomi
Мультфильм, Семейный22 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Девочка Милли, еe брат Гео и их лучший друг робот — это не просто ведущие обучающей программы, это мини-команда супергероев, которые используют свои могучие математические способности для решения сложных проблем, с которыми юные зрители могут столкнуться в реальной жизни.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мультфильм
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Команда "Умизуми". Спящий Умимобиль»