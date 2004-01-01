Команда 49: Огненная лестница (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Пойманному в огненную ловушку пожарному Джеку Мориссону предстоит вспомнить свою полную приключений жизнь, а его друзьям и коллегам по пожарному отряду «Лестница 49» во главе с боссом Кеннеди сделать все возможное, чтобы спасти его. Впереди у героев — испытания и пламенные вихри, но они — крепкая команда настоящих мужчин, способная все преодолеть…



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