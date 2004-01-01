Команда 49: Огненная лестница (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Ladder 49
Боевики, Триллеры110 мин12+
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Сюжет
Пойманному в огненную ловушку пожарному Джеку Мориссону предстоит вспомнить свою полную приключений жизнь, а его друзьям и коллегам по пожарному отряду «Лестница 49» во главе с боссом Кеннеди сделать все возможное, чтобы спасти его. Впереди у героев — испытания и пламенные вихри, но они — крепкая команда настоящих мужчин, способная все преодолеть…
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Джей
Расселл
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актёр
Джон
Траволта
- ДБАктриса
Джасинда
Бэрретт
- Актёр
Роберт
Патрик
- Актёр
Моррис
Честнат
- ББАктёр
Билли
Бёрк
- БГАктёр
Бальтазар
Гетти
- ТГАктёр
Тим
Гини
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- Актёр
Джей
Эрнандес
- КСПродюсер
Кэйси
Сильвер
- ЭБПродюсер
Эрмиан
Бернштейн
- ЭДПродюсер
Энсон
Даунс
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- НПАктриса дубляжа
Наталья
Панина
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Паршин
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- ММХудожница
Мэгги
Мартин
- БСМонтажёр
Бад
С. Смит
- ДЛОператор
Джеймс
Л. Картер
- УРКомпозитор
Уильям
Росс