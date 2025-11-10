Кома (фильм, 2001) смотреть онлайн

Когда по соседству с юным талантливым художником Бэйби поселилась таинственная супружеская пара, он почти сразу же распрощался со своим затворническим образом жизни. Бэйби подружился с Китом Миллером и его красивой молодой женой Верой.



Но вскоре Кит попал в страшную автокатастрофу. Врачи объявили, что его мозг мертв. Желая как-то помочь попавшему в беду другу, Бэйби вместе с Верой ухаживает за совершенно беспомощным больным.



Незаметно для себя Бэйби влюбляется в Веру, и она отвечает ему взаимностью. Но хотя Кит все время находится в коме, что-то в нем настораживает Бэйби.



А тем временем среди друзей Кита начинается эпидемия загадочных самоубийств…

