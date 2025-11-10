Кома (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Lying in Wait
Триллер, Драма16+
О фильме
Когда по соседству с юным талантливым художником Бэйби поселилась таинственная супружеская пара, он почти сразу же распрощался со своим затворническим образом жизни. Бэйби подружился с Китом Миллером и его красивой молодой женой Верой.
Но вскоре Кит попал в страшную автокатастрофу. Врачи объявили, что его мозг мертв. Желая как-то помочь попавшему в беду другу, Бэйби вместе с Верой ухаживает за совершенно беспомощным больным.
Незаметно для себя Бэйби влюбляется в Веру, и она отвечает ему взаимностью. Но хотя Кит все время находится в коме, что-то в нем настораживает Бэйби.
А тем временем среди друзей Кита начинается эпидемия загадочных самоубийств…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ДШРежиссёр
Д.
Шон Киркпатрик
- Актёр
Рутгер
Хауэр
- ВМАктриса
Вирджиния
Мэдсен
- ТНАктёр
Томас
Ньютон
- ВДАктриса
Ванесса
Дорман
- ИБАктёр
Иэн
Бьюкэнэн
- ШУАктриса
Шэннон
Уирри
- Актёр
Тони
Билл
- СЦАктриса
Сьюзэн
Циглер
- УДАктёр
Уилсон
Дэвис
- РГАктриса
Рэйчел
Гродник
- РЛАктёр
Роджер
Ла Пейдж
- КТАктёр
Крэйг
Толливер
- МААктёр
Мишель
Албала
- МПАктриса
Меган
Пол
- РЛАктёр
Роберт
Лепуки
- СЛАктриса
Софи
Люк
- ДФАктёр
Джон
Фэйрли
- МКАктриса
Морин
Куинн
- ДКАктёр
Джон
Кеннеди Хейден
- КРАктёр
Крэйг
Риз
- ХСАктриса
Хлоя
Стернс
- КСАктриса
Кэндис
Стро
- ДШСценарист
Д.
Шон Киркпатрик
- РСПродюсер
Роберт
Снукэл
- РЕПродюсер
Роберт
Е. Барук
- ДГПродюсер
Дэниэл
Гродник
- РЛПродюсер
Роджер
Ла Пейдж
- ДЭОператор
Дон
Э. ФонтЛеРой
- ТМКомпозитор
Томас
Морс