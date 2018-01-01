Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Колыбельная»

Режиссёры

Кабба Цзясюань Цай

Cabba Jiaxuan Cai
Режиссёр

Актёры

Мелисса Гарвер

Melissa Garver
АктрисаCathryn
Карсон Персли

Carson Pursley
АктрисаCarol
Линнея Оливер

Linnea Oliver
АктрисаLittle Carol
Кеннет Стирбл

Kenneth Stirbl
АктёрWalter

Сценаристы

Кабба Цзясюань Цай

Cabba Jiaxuan Cai
Сценарист
Вивиан Ип

Vivian Ip
Сценарист

Продюсеры

Чаочэнь Ли

Chaochen Li
Продюсер
Виктория Чжан

Victoria Zhang
Продюсер

Художники

Ихсанул Хук

Ihsanul Huq
Художник

Монтажёры

Чаочэнь Ли

Chaochen Li
Монтажёр

Композиторы

Карл Готтшалк

Karl Gottschalk
Композитор