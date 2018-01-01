Wink
Фильмы
Колыбельная
Актёры и съёмочная группа фильма «Колыбельная»

Актёры и съёмочная группа фильма «Колыбельная»

Режиссёры

Даррелл Рудт

Даррелл Рудт

Darrell Roodt
Режиссёр

Актёры

Дороти Энн Гулд

Дороти Энн Гулд

Dorothy Ann Gould
АктрисаMidwife
Шейла-Рэй МакФарлэйн

Шейла-Рэй МакФарлэйн

Shayla-Rae McFarlane
АктрисаYoung Chloe
Танди Пурен

Танди Пурен

Thandi Puren
АктрисаRuby van Heerden
Самуэль Фрауэнштейн

Самуэль Фрауэнштейн

Samuel Frauenstein
АктёрTruck driver

Сценаристы

Таррин-Танилл Принслоо

Таррин-Танилл Принслоо

Tarryn-Tanille Prinsloo
Сценарист
Даррелл Рудт

Даррелл Рудт

Darrell Roodt
Сценарист
Самуэль Фрауэнштейн

Самуэль Фрауэнштейн

Samuel Frauenstein
Сценарист

Продюсеры

Самуэль Фрауэнштейн

Самуэль Фрауэнштейн

Samuel Frauenstein
Продюсер
Дженнифер Мостерт

Дженнифер Мостерт

Jennifer Mostert
Продюсер
Андре Фрауэнштейн-старший

Андре Фрауэнштейн-старший

Andre Frauenstein Snr
Продюсер
Кармен Фримантл

Кармен Фримантл

Carmen Freemantle
Продюсер

Художники

Луарне Роос

Луарне Роос

Luarnae Roos
Художница

Монтажёры

Леон Гербер

Леон Гербер

Leon Gerber
Монтажёр

Композиторы

Алан Ричардс

Алан Ричардс

Alun Richards
Композитор