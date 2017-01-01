Колыбельная (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Siembamba
Ужасы18+
О фильме
Хлоя с новорождённым ребёнком возвращается в родной город. Она плохо видит себя в роли матери, но старается дать младенцу всё, что требуется. Но, несмотря на то, что молодая мать всеми силами заботится о сыне, он не умолкает ни на миг, что вызывает у девушки чувство вины, а затем депрессию, паранойю и отчаяние. Вскоре Хлоя убеждается, что её страхи оправданы, когда она начинает слышать звуки, голоса и видеть странные светящиеся объекты у колыбели сына.
- ДРРежиссёр
Даррелл
Рудт
- ДЭАктриса
Дороти
Энн Гулд
- ШМАктриса
Шейла-Рэй
МакФарлэйн
- ТПАктриса
Танди
Пурен
- СФАктёр
Самуэль
Фрауэнштейн
- ТПСценарист
Таррин-Танилл
Принслоо
- ДРСценарист
Даррелл
Рудт
- СФСценарист
Самуэль
Фрауэнштейн
- СФПродюсер
Самуэль
Фрауэнштейн
- ДМПродюсер
Дженнифер
Мостерт
- АФПродюсер
Андре
Фрауэнштейн-старший
- КФПродюсер
Кармен
Фримантл
- ЛРХудожница
Луарне
Роос
- ЛГМонтажёр
Леон
Гербер
- АРКомпозитор
Алан
Ричардс