Колыбельная (фильм, 2017) смотреть онлайн

Хлоя с новорождённым ребёнком возвращается в родной город. Она плохо видит себя в роли матери, но старается дать младенцу всё, что требуется. Но, несмотря на то, что молодая мать всеми силами заботится о сыне, он не умолкает ни на миг, что вызывает у девушки чувство вины, а затем депрессию, паранойю и отчаяние. Вскоре Хлоя убеждается, что её страхи оправданы, когда она начинает слышать звуки, голоса и видеть странные светящиеся объекты у колыбели сына.



Колыбельная смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.