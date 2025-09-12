Колыбельная (фильм, 2014) смотреть онлайн

Заядлый курильщик, бездельник по имени Джонатан Лауэнштейн живет в Лос-Анджелесе, вдали от своей богатой семьи, проживающей в Нью-Йорке. Однажды он получает письмо о том, что его отец, который боролся с раком на протяжении 10 лет, умирает и жить ему осталось 36 часов. Он немедленно едет в Нью-Йорк к отцу. Отец Джонатана говорит, что устал бороться с раком и убьет себя на следующий день в 8 часов. К Джонатану присоединяются его мать Рэйчел и его младшая сестра — Карэн, студент в юридической школе. Карэн не поддерживает решение отца и готова получить постановление суда, чтобы ему помешать.

