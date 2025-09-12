Колыбельная (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Lullaby
Драма18+
О фильме
Заядлый курильщик, бездельник по имени Джонатан Лауэнштейн живет в Лос-Анджелесе, вдали от своей богатой семьи, проживающей в Нью-Йорке. Однажды он получает письмо о том, что его отец, который боролся с раком на протяжении 10 лет, умирает и жить ему осталось 36 часов. Он немедленно едет в Нью-Йорк к отцу. Отец Джонатана говорит, что устал бороться с раком и убьет себя на следующий день в 8 часов. К Джонатану присоединяются его мать Рэйчел и его младшая сестра — Карэн, студент в юридической школе. Карэн не поддерживает решение отца и готова получить постановление суда, чтобы ему помешать.
СтранаСША, Канада, Великобритания
ЖанрДрама
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эндрю
Левитас
- Актриса
Энн
Арчер
- ДБАктриса
Джессика
Браун-Финдли
- Актриса
Фрэнки
Шоу
- Актриса
Эми
Адамс
- ЭЛСценарист
Эндрю
Левитас
- ХФПродюсер
Хизер
Фарис
- КБПродюсер
Кэри
Брокау
- СКПродюсер
Стефани
Коулман
- Продюсер
Майкл
Бедерман
- ФСХудожница
Фредда
Славин
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- СВХудожник
Стюарт
Вурцель
- АВХудожница
Алисса
Винтер
- ДММонтажёр
Джули
Монро
- ПЛКомпозитор
Патрик
Леонард