Колыбельная
Актёры и съёмочная группа фильма «Колыбельная»

Режиссёры

Юлиуш Махульский

Juliusz Machulski
Режиссёр

Актёры

Яцек Коман

Jacek Koman
АктёрListonosz
Кшиштоф Кершновский

Krzysztof Kiersznowski
АктёрRoman Lapszow
Януш Хабёр

Janusz Chabior
АктёрDziadek Makarewicz
Вероника Кособудзкая

Weronika Kosobudzka
АктрисаMarysia Makarewicz
Роберт Венцкевич

Robert Wieckiewicz
АктёрMichal Makarewicz

Сценаристы

Юлиуш Махульский

Juliusz Machulski
Сценарист
Адам Добжицкий

Adam Dobrzycki
Сценарист

Продюсеры

Яцек Кульчицкий

Jacek Kulczycki
Продюсер
Юлиуш Махульский

Juliusz Machulski
Продюсер
Войцех Дановски

Wojciech Danowski
Продюсер
Збигнев Кула

Zbigniew Kula
Продюсер

Художники

Эва Махульская

Ewa Machulska
Художница
Войцех Зогала

Wojciech Zogala
Художник

Монтажёры

Ярослав Петрашек

Jaroslaw Pietraszek
Монтажёр

Композиторы

Михал Лоренц

Michał Lorenc
Композитор